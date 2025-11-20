首相官邸政府が21日にも閣議決定する経済対策の規模について、裏付けとなる2025年度補正予算案の歳出とガソリン税の暫定税率廃止など大型減税の効果を合わせて21兆3千億円程度で最終調整していることが20日、分かった。地方自治体や民間企業の支出分を含めた事業規模は42兆8千億円程度を見込む。トランプ米政権の高関税政策の影響も踏まえて景気の底上げを図るが、市場では財政悪化への懸念が強い。補正予算案の一般会計の歳出