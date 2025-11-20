阪神の島田海吏外野手（２９）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３２００万円から２００万減の３０００万円でサインした。今季は２８試合の出場で打率・１２９、０本塁打。１９年以来の０打点とバットではあまり貢献できず、自慢の足でも１盗塁しかできなかった。島田は１９年オフに５０万減の８００万円でサインしたが、それ以降は２３年オフの現状維持を除いて増額更改。６年ぶりの減俸となっ