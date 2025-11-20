１８日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」では、ノナマーレのエスパー軍団と対立するヤング３が登場。久条（向里祐香）がモスキート音を操る超能力を持っていたが、それに苦しむのが半蔵（宇野祥平）と桜介（ディーン・フジオカ）だったことに、ネットも反応した。アタッシュケースを奪い、海に沈めるというミッションを達成しようとしたノナマーレの社員たちだったが、それを邪魔する３人の若者が登場す