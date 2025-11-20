Photo: Kaoru Mochida ガジェットを味方につけると良いことがあるのです。奇跡も魔法もないんだよ。とシビアな現代社会。キッカケは小さなうっかりでも、それを起因としてその一日まるでダメ…なんて経験ありません？そんな悲劇が起きようとしていた、ある朝のギズモード編集部員。今日は取材だというのに、クロダは自分のデバイスたちを見てフリーズしていました。