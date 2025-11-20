中国財務部は11月18日、ルクセンブルクにおいて総額40億ユーロ（約7240億円）のソブリン債（国債）の発行を成功させました。うち4年物が20億ユーロ（約3620億円）で発行利率は2．401％、7年物は20億ユーロで発行利率は2．702％です。今回の国債発行は、中国がルクセンブルクでユーロ建て国債を発行した初めての事例でした。市場は強い関心を示し、国際投資家の応募は非常に活発でした。総応募額は発行額の25倍の1001億ユーロ（約18