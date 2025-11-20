仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は19日、香港メディアの報道を引用し、「中国当局が国有企業の従業員らに日本旅行をキャンセルするよう要求しているものの、一部は『こっそり』行こうと考えている」と報じた。記事は、香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道を引用。「高市早苗首相の台湾有事に関する発言に端を発して日中関係が緊張する中、複数の中国国有企業の社員が明かしたと