新潟市西区の学校施設に正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入の疑いで新潟市西区に住む自称・塾講師の34歳の男が逮捕されました。警察によりますと、男は今年5月15日の午後6時35分頃から約1時間にわたり、学校施設に侵入したということです。学校側から警察に通報があり、逮捕に至りました。これまでに盗まれた物や、設置された物は確認されていません。男は容疑を認めていて、警察が動機などを調べています。