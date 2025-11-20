お金が貯まる人には、それ相応の習慣があります。「なかなかお金が貯まらない……」と思っている人は、まずはお金が貯まる人の習慣を真似してみませんか？ 今回は、すぐにまねできるものを3つご紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点習慣1：強制的にお金を貯めるしくみができているお金が貯まる人は、強制的にお金が貯まるしくみを取り入れています。というのも、収入から生活費や固定費の支払い