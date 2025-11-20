今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『フィーちゃんを充電してあげよう！【ソフトウェアトーク劇場/一人称】』というニョロさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）フィーちゃんは 体験会のパンフレットを そそくさとカバンの奥に しまい込んだ…。今回の動画で、初めてCCD-○○という名称が登場しますが、オリジナル設定が多分に盛り込まれています！何卒！﻿フィーちゃんを充電してあげよう！【ソフ