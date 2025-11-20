先週からガソリンへの補助金が増額されたことにより、北海道内の最新のガソリンの価格も３.５円値下がりしています。１１月１９日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１７日時点で１リットルあたり１７０．２円となり、前の週と比べて３．５円値下がりしました。石油情報センターによりますと、先週からガソリンへの補助金が１リットルあたり５円増額されたことが、店頭価格の値下げにつながった