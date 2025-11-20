Q福祉事務所から突然「扶養届書」の提出を求める手紙が届きました。疎遠な兄が生活保護を申請したようです。私の経済状況まで聞かれています。仕送りをしないといけないのでしょうか。A生活保護の申請があると、福祉事務所は、申請者の親族に、申請者を支援できるか確認するため、扶養届書の提出を求めます。お兄さんが生活保護を申請したため、あなたに封書が届いたのだと思います。もし、あなたがお兄さんに仕送りをする