森保ジャパンは11月14日にガーナを２−０、18日にボリビアを３−０で撃破。先月のブラジル戦と合わせ、３連勝で2025年を締め括った。年内の戦いを終えた今、俄然注目を集めているのは、現地時間12月５日にアメリカで行なわれる北中米ワールドカップの組分け抽選会だ。本気で優勝を目ざす日本にとって、どんな組に入るのがベストなのか。日本サッカーを熟知するブラジル人ジャーナリスト、チアゴ・ボンテンポ氏に見解を求める