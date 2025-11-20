森保ジャパンは11月、ガーナとボリビアをホームに招き、国際親善試合を行なった。先月にはブラジルに３−２で逆転勝利し、王国初撃破を果たしたなか、今月の初戦は２−０、２戦目は３−０。見事に連勝を３に伸ばし、2025年を締め括った。ボリビア戦は、森保一監督が2018年９月のコスタリカ戦（３−０）から日本代表を率い始め、節目の100試合目だった。69勝14分17敗。積み重ねた数字が物語るように、その功績は非常に大きい