ファイターズの清宮幸太郎選手が、パ・リーグ最多安打まであと１本と迫った今シーズンを振り返り、新庄監督への思いを口にしました。（清宮幸太郎選手）「大きなけがなく１年間やりとおせたのはよかったかなと思いますけど、全体的な数字としては望んでいた数字ではないので、ＨＲも打率も打点ももっと伸ばせたかなと思います」プロ８年目の清宮幸太郎選手は、今シーズン１３８試合に出場し、打率は２割７