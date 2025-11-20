愛知県岡崎市では、リサイクルガラスを使った置物作りが最盛期です。 【写真を見る】廃棄されたガラス瓶を再利用 リサイクルガラスで来年の干支“午（うま）”の置物作りが最盛期迎える 愛知･岡崎市 約1300度に熱せられたガラスが、職人の手により馬の脚に形作られていきます。岡崎市のリサイクル施設にある「岡崎ガラス工房 葵」では、廃棄されたガラス瓶を再利用した干支の置物作りが最盛期を迎えています。 来年の干支は午（