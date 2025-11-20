【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）【映像】右足を出し左足で挟む…危険な「カニバサミタックル」U-17日本代表のMF野口蓮斗（広島ユース）が、危険なスライディングを受けてピッチ上に倒れ込んだ。U-17北朝鮮代表の激しいプレーに、解説を務めた元日本代表DFやファンが非難の声を上げた。日本時間11月19日、U-17ワールドカップの