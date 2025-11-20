大阪府警本部がんワクチンに関する架空の投資話を持ちかけ、知人から現金計約3千万円をだまし取ったとして、大阪府警は20日、詐欺の疑いで無職原田伸一容疑者（66）を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。医師免許がないのにがん治療専門クリニックで患者を問診したなどとして、10月に逮捕されていた。捜査関係者によると、再逮捕容疑は23年7〜8月、「がんワクチン販売会社を設立のための資金を貸してほしい。3倍にして