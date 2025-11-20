東京デフリンピックで20日、大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場で行われた陸上男子ハンマー投げで遠山莉生（筑波大）が金、森本真敏（日神不動産）が銀、石田考正（EYストラテジーアンドコンサルティング）が銅メダルを獲得し、日本勢が表彰台を独占した。