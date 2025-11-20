自民党の小林鷹之政調会長は20日の記者会見で、国家安全保障戦略など安保関連3文書改定を巡り、非核三原則見直しを論点とする必要性について問われ「さまざまなテーマについて必要があれば議論していくことになるだろう」と述べた。