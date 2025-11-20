陸上女子で日本選手権５０００メートル３位の水本佳菜（エディオン）に頼もしい援軍が加わった。男子３０００メートル障害で五輪２大会連続入賞の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）や男子長距離の篠原倖太朗（富士通）と契約を結ぶスイスのスポーツブランド「Ｏｎ（オン）」は２０日、水本と契約を締結したと発表。大阪薫英女学院高出身で２０２３年にはＵ２０アジア選手権３０００ｍで優勝を果たすなど、大きな伸びしろを秘める２０歳