トレンディドラマブームをけん引した超大物女優が、柴咲コウを追い詰める。柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の第1話、大手芸能事務所社長役の鈴木保奈美が恐ろしい。【画像】「独立事務所は許さない」大手芸能事務所社長・鈴木保奈美の怖すぎる演技華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。スキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤