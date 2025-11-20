大分県大分市で起きた大規模火災は発生から3日目を迎えましたが、依然として鎮火に至っていません。現場から中継です。この火事は18日、大分市佐賀関で発生し、170棟以上が燃え1人が死亡したものです。発生から3日目の20日は、早朝から自衛隊の大型ヘリ2機などによる消火活動が続いていますが、いまだ鎮火には至っていません。佐賀関市民センターには、午前7時の時点で70世帯、108人が避難していて、住民は不安な一夜を明かしまし