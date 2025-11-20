11月20日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、総合経済対策に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「抜本的な消費税・所得税減税が国民の願い」 政府・与党は、21日にも閣議決定する総合経済対策に、児童手当の対象となっている18歳までの子ども1人あたり2万円を給付する支援策を盛り込む方針を固めた。所