NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第43回放送「裏切りの恋歌」で、大老の座を狙ってやる気満々だったのに、まんまと梯子を外されて自ら政権の座を退いてしまった松平定信（井上祐貴）。引き留めてくれるはずだった徳川家斉（城桧吏）に「引退したい、そなたの願いを叶えよう」と言われてしまっては、今さら発言も取り消せません。同僚たちの爆笑を背に引き下がり、いつもの部屋で呪詛の言葉を吐くも、その願いは届かな