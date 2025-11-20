アジア株香港株反発も上値重い、米12月利下げ期待さらに低下台湾と韓国は大幅上昇 東京時間11:16現在 香港ハンセン指数 25865.15（+34.50+0.13%） 中国上海総合指数 3956.53（+9.79+0.25%） 台湾加権指数 27336.64（+756.52+2.85%） 韓国総合株価指数 4035.34（+105.83+2.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 8540.10（+92.24+1.09%） アジア株は全面高、エヌビディア株高を受けハイテク関連