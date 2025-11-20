黒竜江省双鴨山市集賢県で、地元の高規格農地整備プロジェクの一環として行われた大型グレーダーによる農地の整地作業。（１０月２０日撮影、ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン11月20日】中国黒竜江省農業農村庁はこのほど、同省が「第14次5カ年規画（2021〜25年）」の開始以降、継続的に農業インフラと生産条件の改善を進めており、24年末時点で累計1億1700万ムー（約780万ヘクタール）の高規格農地を整備したと明らかに