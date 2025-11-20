お笑いトリオ「3時のヒロイン」が20日に都内で「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」オープニングイベントに出席。プライベートでの関係性を明かした。タレントのMattとともに登壇。軽快な掛け合いで終始、会場を盛り上げた。福田は、プライベートで集まることは「ない」と告白。仕事でともに時間を過ごすことが多く、最後に3人で集まったのは約2年前。「3人プラス他の人とかは良くある。河北麻友子さんとか」と交流関係