[11.18 U-17W杯決勝T2回戦 北朝鮮 1-1(PK4-5) 日本 ドーハ]18日、U-17日本代表はカタールで開催中のU-17ワールドカップのラウンド16にてU-17北朝鮮代表と対戦。1-1の同点からPK戦の末に勝ち残りを決めた。ただ、試合内容としては思うようなゲーム展開に持って行けず、劣勢の時間帯も長くなってしまった。そんなゲームにMF和田武士(浦和ユース)は先発出場。中盤の中央で苦心しながら奮闘を見せた。「アジア同士で戦う難しさを感