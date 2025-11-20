聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は２０日、陸上の男子ハンマー投げ決勝が行われ、遠山莉生（筑波大）が６０メートル１９の自己新記録で金メダルに輝いた。２位は世界デフ記録保持者の森本真敏（日神不動産）が５６メートル０４、３位は前回大会王者の石田孝正（ＥＹストラテジーアンドコンサルティング）が５５メートル５１で続き、日本勢３選手がメダルを独占した。