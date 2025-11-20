１４日、深圳で開かれた中国国際ハイテク成果交易会を訪れた来場者たち。（深圳＝新華社配信）【新華社深圳11月20日】中国広東省深圳市でこのほど開かれた「第27回中国国際ハイテク成果交易会」は16日に閉会し、来場者数は延べ45万人を突破した。会場では5千件を超える新製品・新技術が発表され、需給のマッチングや投融資を通じて1023件のプロジェクトが契約に至った。合意ベースの成約・投融資額の合