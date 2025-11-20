■東京2025デフリンピック 陸上（20日、大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場）【東京世界陸上】デフアスリート15人が国立の大観衆のなかエキシビションレース■東京2025デフリンピック 陸上（20日、大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場）日本で初めての開催となる東京2025デフリンピック。20日に陸上競技・男子ハンマー投決勝が行われ、日本勢が表彰台を独占する快挙を成し遂げた。遠山莉生（21、筑波大）は60m19で金メダル、森本真敏（40