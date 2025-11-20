タレントにしおかすみこ（51）が19日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト生出演。公表していた認知症の母が亡くなっていたことを明かした。今放送のテーマは「障がいがある人の家族」。にしおかは母が認知症、姉がダウン症だと明かしている。にしおかは「数日前に母が亡くなって。今まさに、姉と私がどう幸せに生きていくかっていうのが、絶賛迷子中なんですよ」と打ち明けた。続けて「私が仕事に行く時に、