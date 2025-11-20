ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。【写真】ネコが踊るパラパラ!? 風呂掃除からまさかのダンサーが誕生11月21日（金）放送の同番組では、「第4回 ナイスダンス選手権」や「秩父の民泊施設で保護ネコ活動」などを紹介する。◆第4回 ナイスダンス選手権激しくケンカしたり、急に大ジャンプしたり、普段からさまざまな動きを見せてくれるネコいぬたちだ