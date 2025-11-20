【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、12月7日よりPrime Videoにて独占配信がスタートする韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：『ギョンドを待ちながら』）の劇中で使用されるオリジナルサウンドトラックに、ボーカル・日本語詞の作詞を務めた楽曲で参加することが発表された。幾田が韓国ドラマへのオリジナルサウンドトラックに参加するのは今回が初となる。 ■ドラマのティザー映像とキӦ