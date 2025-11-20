精工技研が１０％超の急騰を演じ、1万３０００円台半ばまで水準を切り上げる場面があった。光通信用デバイスと自動車部品用金型を主力展開するが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景に世界的なデータセンター建設ラッシュとなるなか、光コネクターなどの光通信用デバイスが絶好調で収益を押し上げている。２６年３月期業績は期初予想を増額し、営業利益段階で前期比７４％増の４９億円を予想しているが、市場では一