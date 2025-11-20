『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）が料理を味わう“もぐ舘”ショットが公開され、反響が寄せられている。 【画像】宮舘涼太のもぐもぐショット／【画像＆動画】宮舘涼太＆浮所飛貴（ACEes）の仲睦まじいやりとり ■白シャツ×サスペンダー×蝶ネクタイのクラシックスタイルで、上品に料理を味わう宮舘涼太 公開された写真で宮舘は、白シャツにサスペンダー、蝶ネクタイ