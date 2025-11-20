「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１１時現在でＦｉｎａｔｅｘｔホールディングスが「買い予想数上昇」３位となっている。 同社は１２日の取引終了後に２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比で３割近い増収となった一方で、営業利益は２ケタ減となった。発表翌日の同社株はストップ安に売られ、１０００円の大台を割り込むことと