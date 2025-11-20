佐久間大介（Snow Man）と渋谷龍太（SUPER BEAVER）が、映画雑誌『キネマ旬報NEXT Vol.68』の表紙を飾る。 【写真】『キネマ旬報NEXT Vol.68』表紙（佐久間大介＆渋谷龍太）／オフショット【動画】佐久間大介＆渋谷龍太のコメント ■佐久間大介＆渋谷龍太が『キネマ旬報NEXT』表紙に登場！ ふたりは、11月28日公開の映画『ナイトフラワー』に出演。同作は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、ふたりの子どもの