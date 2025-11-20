「宇都宮、浜松、宮崎は餃子の聖地として知られていますが、実は都内にも知られざる餃子の名所があるんです」（餃子クリエイター・穴ヶ崎氏）餃子をテーマにしたポップアップイベント「餃子宇宙ステーション vol.2」が、2025年11月22日（土）〜24日（月・祝）に東京・高円寺で開催される。会場は、第1回に続きギャラリースペース「M.A.P.」。入場は無料。展示やグッズ、参加型のワークショップも本イベントでは、餃子をモチーフに