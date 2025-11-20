Snow Man公式Xで、渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のMVビハインドカットが公開された。本曲はニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。 【写真】渡辺翔太・向井康二・ラウールの「サンシャインドリーマー」MVビハインドカット①～④ ■渡辺は前髪を頭上で結んだちょんまげヘア