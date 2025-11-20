ノーリツがしっかり。同社は１９日の取引終了後、荻原製作所（長野県伊那市）を簡易株式交付により子会社化すると発表。収益面での好影響を期待した買いが入ったようだ。ノーリツの温水空調分野の基幹部品供給を担う企業を子会社化することで、収益力の強化と更なる品質管理体制の向上、安定的な供給体制の確立が実現できると判断した。株式交付予定日は１２月１９日。 出所：MINKABU PRESS