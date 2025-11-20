「TVアニメ『彼女、お借りします』 水原千鶴 最初の出会い 1/6スケール 完成品フィギュア」が、ホビー通販の「あみあみ」にて予約受付を開始した。 参考：雨宮天、『よふかしのうた』とナズナへの思い「すごく自分の演技の幅を広げてもらった」 2020年7月よりアニメ第1期が放送され、現在第4期まで放送された『彼女、お借りします』。原作漫画は世界累計発行部数1,350万部を突破しており、7月12日に連載7周年