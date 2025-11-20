女子プロゴルファーの渋野日向子（27）が11月17日、マネジャーの公式Instagramで誕生日を祝福された。投稿には、11月15日に27歳の誕生日を迎えた渋野の笑顔の写真が添えられ、「Happy 27th Birthday」の言葉とともに公開されている。明るい表情に、ファンからは温かな祝福の声が広がっている。 写真には、アディダスの白いキャップをかぶり、明るい笑顔を見せる渋野のアップが収められている。自然光が柔らかく差