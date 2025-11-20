MLB公式サイトは19日（日本時間20日）、「カージナルスの5人の主要選手のトレード、または残留のケース」と題した記事を掲載。同サイトのウィル・リーチ記者が、今季ナ・リーグ中地区で4位に終わったカージナルスについて、主力選手の移籍の可能性を伝えている。その中で、候補の一人として名前が挙がったのがラーズ・ヌートバー外野手。28歳となった日系選手の今後に注目