小さな子どもは言葉で伝えることが難しいため、「子どもに何かあったら……」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。 そのような方に本記事では、悪性リンパ腫の種類について詳しく解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「子どもの悪性リンパ腫の初期症状」はご存知ですか？進行した場合の症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：甲斐沼 孟（上場企業産業医