アットコスメ（@cosme）を運営するアイスタイルが、「@cosme ベストコスメアワード 2025」を発表した。約5万以上のアイテムの中から、総合大賞に「アテニア（Attenir）」の「スキンクリアクレンズオイル アロマタイプ」（175mL 1980円）が昨年に続き受賞。2年連続での総合大賞の受賞は7年ぶりで、スキンケアカテゴリ商材としては初。総合2位は、「ロージーローザ（RosyRosa）」の「マルチファンデパフ 2P」（2枚、638円）、総合3