20日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比1487.40円（3.06％）高の5万25.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1406、値下がりは167、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を441.22円押し上げ。次いで東エレク が168.46円、ＳＢＧ が118.33円、ファストリ が85.84円、ＴＤＫ が62.67円と続いた。 マイナス寄与度は21