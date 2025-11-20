楽天は２０日、西垣雅矢投手（２６）が結婚していたことを報告した。今年１月に東京都渋谷区役所で婚姻届を提出し、入籍したという。お相手は東京都出身で、２８歳の会社員。西垣は球団を通じて「これから２人で支え合い、素敵な家庭を築いていきたいと思います。より一層自覚を持ち、チームの勝利に貢献できるよう精進いたします」とコメントした。西垣は早大から２１年度ドラフト６位で楽天入り。４年目の今季は大きく飛躍