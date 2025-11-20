20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ117108 5.8 42780 ２. 日経Ｄインバ 21235 6.25978 ３. 野村日経平均 1631158.9 51920 ４. 日経ベア２ 13304 -13.5 146.7