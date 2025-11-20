楽天は２０日、今季限りで引退した岡島豪郎氏が２０２６シーズンから「アンバサダー」に就任することを発表した。また、岡島氏は仙台大学大学院に進学する予定であることも伝え、学業と両立しながらアンバサダーを務めるという。楽天では銀次氏もアンバサダーを務めている。野球振興・社会貢献・地域密着活動を通じ、さまざまな情報発信をしている。岡島氏は日本一に輝いた１３年にリードオフマンで活躍するなど、楽天一筋で